Vento forte a Milano, raffiche fino a 90km/h | Albero travolge due persone: sono gravi | Danni al Castello Sforzesco e alla stazione Centrale

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco di Milano , chiamati a fronteggiare i danni causati dal forte vento che, dalle prime ore del giorno, sta interessando il capoluogo lombardo e parte dell'hinterland. Due persone sono state travolte da un albero caduto a Rho e versano in gravi condizioni, Danneggiato il Castello Sforzesco : le raffiche, fino a 90 km/h, hanno provocato il distacco del parafulmine e delle tegole sul tetto. Danni anche alla stazione Centrale dove si è staccato un pezzo della copertura del tetto.

Due persone, un uomo di 64 anni e una donna di 66, sono rimaste gravemente ferite a causa di un albero caduto a Rho. I due, soccorsi dagli operatori di Areu, sono stati trasferiti in codice rosso negli ospedali Niguarda, a Milano, e nel nosocomio di Rho. L'uomo ha riportato trauma da schiacciamento all'addome, a una gamba e a una spalla, mentre la donna ha riportato traumi alla schiena e al ginocchio.

Vento forte a Milano: tegole divelte dal tetto della Stazione Centrale Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 IPA 3 di 14 IPA 4 di 14 IPA 5 di 14 IPA 6 di 14 IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un uomo ferito in un cantiere Un uomo di circa 35 anni è stato soccorso intorno alle 9:30, in una strada prospicente un cantiere edile a Cornaredo. L'uomo, presumibilmente un operaio caduto da un ponteggio in questa giornata di vento fortissimo, ha riportato traumi gravi ed è stato trasportato con l'elicottero, in codice rosso, all'ospedale S.Gerardo a Monza. Al momento, tuttavia, non è chiara la dinamica dell'accaduto.

Agricoltore colpito da due alberi A Settala un agricoltore di 76 anni è rimato ferito dalla caduta di due alberi che sono rovinati al suolo. L'uomo ha riportato una brutta frattura a un piede oltre a un trauma cranico e al volto, ma non si troverebbe in pericolo di vita. L'anziano stava effettuando dei lavori di sfoltimento del fogliame lungo i margini di una strada sterrata, in aperta campagna, quando i due alberi sono crollati dall'altro lato della strada, travolgendolo.

Vento forte a Milano, alberi cadono nell'area giochi bimbi di piazza Bacone Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una decina di feriti lievi Secondo quanto reso noto dalla centrale operativa del comando dei Vigili del Fuoco, sono circa una decina, per ora, i feriti lievi in seguito alla caduta di alcuni alberi sulle auto. Un albero è caduto proprio davanti all'ingresso di una scuola in via Carlo Pisacane 9 rendendo necessario l'intervento di una squadra di pompieri che sta valutando l'evacuazione dell'istituto.

Le richieste di soccorso ai vigili del fuoco sono principalmente per la rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condominii, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. Il vento ha sradicato anche le bandiere dell'Italia, della Lombardia e dell'Unione europea poste sopra l'ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato.

Maltempo, forte vento a Milano: molte chiamate ai vigili del fuoco IPA 1 di 16 IPA 2 di 16 IPA 3 di 16 IPA 4 di 16 IPA 5 di 16 IPA 6 di 16 IPA 7 di 16 IPA 8 di 16 IPA 9 di 16 IPA 10 di 16 IPA 11 di 16 IPA 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Chiusi parchi a Monza e a Milano Il Comune di Milano ha deciso di chiudere gli accessi ai parchi pubblici "e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l'intera giornata". Stesso provvedimento anche a Monza, dove l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere il parco e anche i due cimiteri della città.

Il Comune: "Evitare gli spostamenti" A Milano, si legge in una nota di Palazzo Marino, "è raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condominii privati sono chiamati a informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi".

Vento forte a Milano, alberi divelti in via Cenisio: bloccato anche il tram IPA 1 di 33 IPA 2 di 33 IPA 3 di 33 IPA 4 di 33 IPA 5 di 33 IPA 6 di 33 IPA 7 di 33 IPA 8 di 33 IPA 9 di 33 IPA 10 di 33 IPA 11 di 33 IPA 12 di 33 IPA 13 di 33 IPA 14 di 33 IPA 15 di 33 IPA 16 di 33 IPA 17 di 33 IPA 18 di 33 IPA 19 di 33 IPA 20 di 33 IPA 21 di 33 IPA 22 di 33 IPA 23 di 33 IPA 24 di 33 IPA 25 di 33 IPA 26 di 33 IPA 27 di 33 IPA 28 di 33 IPA 29 di 33 IPA 30 di 33 IPA 31 di 33 IPA 32 di 33 IPA 33 di 33 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tetto divelto da vento, evacuato asilo a Segrate A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco stanno evacuando un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto. Numerosissime le chiamate di soccorso arrivate alla sala operativa di via Messina.

Danni anche nel Comasco Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche nel Comasco, specialmente nel Canturino, per le forti raffiche di vento che hanno scoperchiato tetti e fatto crollare piante. A Carimate è caduta la copertura di un condominio, un tetto a Lomazzo, mentre a Mariano Comense sono stati abbattuti tre alberi su una rotonda stradale. I vigili del fuoco segnalano anche incendi della vegetazione nella zona di Solbiate Comasco che vengono spenti da squadre da terra, vista l'impossibilità di fare alzare in volo i mezzi aerei.