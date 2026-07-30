Avvistato un varano a Montichiari (Brescia), un testimone: "Nuovo passaggio vicino all’areoporto"

Dopo il primo avvistamento — confermato da una fotografia — ci sarebbe stato un secondo passaggio di un varano nei pressi dell’aeroporto di Montichiari, in provincia di Brescia. A darne notizia, in diretta a "Morning News", è Massimo Zanella, autore della pagina Instagram "Orgoglio bresciano", che da giorni segue la vicenda.
"È stato visto qualche giorno dopo, il 21 luglio, a una decina di chilometri in linea d’aria dal primo avvistamento", racconta Zanella, spiegando che la segnalazione proviene da una persona ritenuta assolutamente affidabile, che ha contattato il 112 per riferire quanto visto. "C’è traccia della telefonata, quindi la segnalazione è stata formalmente registrata".
Secondo Zanella, la descrizione fornita dal testimone coincide con quella del primo episodio: "Ce l’ha descritto con le stesse dimensioni e le stesse caratteristiche". L’unica differenza riguarderebbe il colore, che nel secondo avvistamento sarebbe apparso un po' più chiaro rispetto all’esemplare immortalato nella fotografia.
Proprio su quella foto, Zanella tiene a ribadire la totale autenticità: "La veridicità dell’immagine è certificata. L’ho vista personalmente, direttamente dal telefono che l’ha scattata, ed è reale".