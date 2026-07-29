Serina (Bergamo), turisti in fuga per i campanacci delle mucche: scoppia la polemica

Non tutti i turisti però si lamentano e c'è chi associa il suono corale prodotto dalle mandrie a ricordi personali lontani nel tempo. "Il rumore del campanaccio mi fa ritornare indietro negli anni, a quando ero ragazzino", spiega un vacanziero giunto da Milano dove spopolano i suoni dei clacson. "Da casa mia sento i campanacci ma è piacevole perché richiama l'essenza della montagna", dice all'inviato del programma di Canale 5 un'altra turista.