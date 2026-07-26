A Montichiari, nel Bresciano, è partita la caccia al varano

A Montichiari, in provincia di Brescia, è partita la caccia al varano. Dopo il presunto avvistamento di un coccodrillo a Pistoia, è scattata una nuova ricerca... Questa volta, però, corroborata da una foto e da un testimone. E così il primo cittadino del Comune ha diffuso una mappa ai cittadini delimitando le zone rosse a cui non è possibile accedere a causa dell'animale.