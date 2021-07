I figli hanno presentato una denuncia ai carabinieri e il sostituto procuratore Valeria Biscottini, a cui sono state affidate le indagini, ha disposto che venga effettuata l'autopsia con la quale vuole chiarire se ci sia un nesso tra il decesso e il sovradosaggio di sieri. L'anziana donna che, come raccontano i familiari godeva di buona salute, si era vaccinata a marzo: il 4 e il 25 con Pfizer. Il 2 aprile aveva avuto un ictus ed era stata portata al Policlinico San Matteo e dopo pochi giorni trasferita all'Istituto Maugeri per la riabilitazione.

In un primo momento, raccontano i figli, "sembrava che la riabilitazione procedesse nel migliore dei modi". Almeno secondo quanto raccontavano in ospedale, dato che a causa delle norme anti-Covid non era possibile fare visita all'anziana. Fino a quando la situazione non è degenerata e i figli hanno potuto fare visita alla madre, che però ormai era in uno stato vegetativo. I familiari solo in quel momento si sono accorti, leggendo la cartella clinica, che la donna era stata nuovamente vaccinata con due dosi di Moderna: il 26 maggio e il 5 luglio. "Se ci avessero avvisati li avremmo bloccati dato che la mamma era stata già immunizzata", affermano i familiari che vogliono che sia fatta chiarezza sul decesso della loro madre.

Le indagini disposte dalla Procura di Pavia sulla morte dell'81enne dovranno verificare se la documentazione che è stata presentata al suo arrivo all'Istituto Maugeri di Pavia, per un percorso di riabilitazione post-ictus, contenesse o meno l'indicazione della prima vaccinazione ricevuta con Pfizer, così come andrà verificata la registrazione delle prime due dosi sul portale della Regione. Secondo quanto si apprende in ambienti ospedalieri, quando la donna è arrivata ad aprile sulla sua scheda ospedaliera non sarebbe risultato che era già stata vaccinata contro il Covid-19 e anche il portale regionale non avrebbe segnalato la sua avvenuta immunizzazione