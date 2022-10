Ultrà Inter ucciso, Abodi: "Mi sono informato, quanto accaduto a San Siro è inaccettabile"

Il caso del capo ultrà Vittorio Boiocchi ucciso a Milano è stato commentato da Andrea Abodi.

"Mi sono informato, quello che è successo a San Siro è inaccettabile, intollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole". Il ministro dello Sport affida a Twitter il suo sfogo, rispondendo a un utente che aveva fatto appello a lui per prendere provvedimenti sui fatti accaduti in Curva Nord durante Inter-Sampdoria. Molti tifosi sui social hanno denunciato di essere stati costretti, anche attraverso l'uso di violenza, ad abbandonare il settore dopo la notizia dell'uccisione del tifoso nerazzurro.