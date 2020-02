Treno deragliato, il prefetto di Lodi: "Reale il problema dei curiosi in A1"

E' "reale" il problema di persone che in autostrada possano rallentare o fare manovre inadeguate per vedere il treno, quello deragliato lungo la A1, nei pressi di Lodi. A spiegarlo è il prefetto di Lodi Marcello Cardona, che precisa: "Stiamo cercando di gestire la situazione al meglio". La notte scorsa nei pressi del deragliamento una ragazza è morta in un incidente e pare proprio che la causa sia stata una manovra per avvistare il convoglio sui binari.