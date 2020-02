Treno deragliato nel Lodigiano, Agenzia sicurezza delle Ferrovie: difetto interno allo scambio

Potrebbe essere stata "un'inversione dei cablaggi interna al dispositivo che si è andato a sostituire" una delle cause del deragliamento del Frecciarossa nel Lodigiano. Lo rende noto il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Marco D'Onofrio, in commissione Lavori Pubblici del Senato. D'Onofrio spiega di aver ricevuto una comunicazione da parte della procura su "un difetto interno di una componente" dello scambio. "Diiramato safety alert all'Ue" "Ci accingiamo a fare una procedura di safety alert. Una volta noti gli estremi di questo

componente o del lotto di fabbricazione, allerteremo tutte le National Safety Authority dell'Unione europea, in modo che in tutto il territorio dell'Unione si avrà notizia del difetto riscontrato sul componente", sottolinea D'Onofrio. Nell'incidente del Frecciarossa 9595 nei pressi di Casalpusterlengo hanno perso la vita due macchinisti.