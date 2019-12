Tram contro pulmino a Milano: tre feriti tra cui un 15enne

Tre persone, tra le quali un 15enne, sono rimaste ferite in uno scontro tra un tram e un pulmino avvenuto in via Gian Battista Tiepolo a Milano. Il 15enne - che era a bordo del pulmino - è stato portato al San Raffaele con un trauma toracico. Ricoverati in diversi ospedali il conducente del tram, un 49enne, e una donna di 67 anni, passeggera del pulmino: nessuno dei feriti è grave. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e la Polizia locale.