Milano, la metro frena bruscamente: passeggeri feriti, diffuso il video

Frenate improvvise che scaraventano a terra i passeggeri come se fossero birilli. Come questa: la brusca decelerazione del 6 dicembre scorso vicino alla fermata di San Babila, che ha provocato otto feriti in pieno centro a Milano. Potrebbe esserci un'interferenza del 5G, la tecnologia per la rete mobile di ultima generazione dietro gli incidenti sulla linea rossa della metropolitana milanese: un'anomalia che crea falsi allarmi su possibili rischi per la circolazione e che provoca lo stop immediato dei convogli.