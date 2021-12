Terremoto, forte scossa nella Bergamasca avvertita anche a Milano

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella Bergamasca e anche a Milano , attorno alle 11:35 del mattino. Il sisma è stato di magnitudo 4.4 con epicentro a Bonate Sotto (Bergamo). In diverse zone del capoluogo lombardo i palazzi hanno tremato in maniera intensa con alcune persone che sono scese in strada.

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma è avvenuto a una profondità di 25 chilometri. A Milano sono state evacuate diverse scuole dopo che i ragazzi, negli istanti della scossa, si erano riparati sotto i banchi. Gli studenti del liceo Beccaria sono scesi in strada.

Scossa avvertita anche in Brianza - La scossa di terremoto si è sentita molto forte anche a Vimercate, in Brianza. Di fronte a supermercato ci sarebbe stato anche lieve incidente stradale provocato proprio dal panico suscitato dal sisma. Alcuni cittadini sono scesi per strada per paura dei crolli. A Treviglio a pochi chilometri dall'epicentro del sisma, gli studenti della scuola superiore Isis Zenale e Butinone sono stati evacuati