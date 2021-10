Terremoto, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro nel Maceratese

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata in provincia di Macerata, a pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. Il sisma è stato percepito anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto. Non risultano richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del fuoco di Macerata. Tanta la paura tra gli abitanti delle casette d'emergenza "Sae", già pesantemente provati dalle scosse del 2016.