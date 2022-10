Tentato infanticidio a Casarile (Milano), i vicini: "Sentivamo piangere, ma pensavamo a un mal di pancia" | Migliorano le condizioni della piccola

Con il passare delle ore emergono nuovi inquietanti dettagli sulla vicenda che a

Casarile

nove mesi

, in provincia di Milano, ha coinvolto una bambina di, aggredita dal compagno della madre con ripetuti calci, pugni e schiaffi.

Mentre le indagini proseguono e dall'ospedale di Bergamo arrivano notizie confortanti in merito alle condizioni della piccola, considerata non più in pericolo di vita,

"Pomeriggio Cinque"

prova a fare ulteriormente luce sul caso e chiama in causa alcuni vicini di casa.

"Conosco la mamma della piccola, è una bravissima ragazza e una brava mamma - racconta il

custode

del condominio - spesso sul suo profilo di Whatsapp mostrava foto e video della piccola sempre molto curata". "Sentivamo le grida della bambina - aggiunge un altro inquilino dello stabile - Però pensavamo fosse un normale mal di pancia o qualcosa di simile. Quando sabato abbiamo visto l'ambilanza abbiamo saputo tutto".



E ancora: "Ultimamente ho sentito qualche pianto, come è normale che sia per un bambino di pochi mesi".

La vicenda -

nonna

ecchimosi

fratture

Come ricostruito nelle ore precedenti, la mamma della piccola si sarebbe preoccupata in quanto non riusciva a mettersi in contatto con il compagno. Lamaterna sarebbe dunque andata a controllare, trovando sul corpo della bambina numerose. Da lì a breve, arriverà la confessione del patrigno, che al momento si trova nel carcere di Pavia con l'accusa di tentato omicidio aggravato.