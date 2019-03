Tangenti nell'edilizia, sindaco arrestato nel Comasco

Operazione della polizia giudiziaria nei confronti di nove persone, tra cui un sindaco della provincia di Como, Giuseppe Farina di Valsolda, per numerosi casi di corruzione e per violazioni edilizie. Il blitz vede impegnati anche i finanzieri di Sondrio, Milano e Roma. Due persone (il primo cittadino e un professionista) sono finite in carcere, sette invece ai domiciliari.