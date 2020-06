Tangenti metro Milano, dirigente: "Il mio compito è fare la prostituta" | L'inchiesta: gare truccate negli ultimi due anni

"Falsifica il cavo, se ne accorgeranno solo se brucia tutta la galleria". A parlare, intercettato, è Paolo Bellini , in Atm da 24 anni e responsabile degli impianti di automazione della metro milanese. "Devi falsificare le carte e neanche vengo a fare i collaudi, neanche Atm perchè sono io garante di questo. Il mio compito è fare la prostituta, porto a casa il lavoro, do a quello e a quell'altro e su ognuno mi prendo la mia quota mensile".

Secondo gli investigatori della Gdf e i pm della Procura che indagano sulla nuova tangentopoli milanese, Bellini avrebbe messo a punto un metodo raffinato per deviare i soldi degli appalti pubblici, truccare le gare e prendersi la sua fetta mensile dagli impenditori. Lo hanno chiamato "metodo Bellini". Una torta di soldi pubblici per 150 milioni di euro da spartire tra 8 società e una trentina di persone, di cui 12 ora sono in cella e una ai domiciliari.

L'inchiesta è partita da alcune lettere anonime arrivate alle Fiamme Gialle. Dalle carte emergono "interventi abusivi in tutte le gare degli ultimi 2 anni". Bellini è considerato la mente, che giocando su più tavoli avrebbe fatto girare i soldi. "Se stai in Atm, ti fossilizzi - era solito dire - Io ho una mentalità imprenditoriale, quando vedo il soldo, l'affare lo faccio". Bellini, per lungo tempo, avrebbe ceduto informazioni riservate ai concorrenti in cambio della stecca.

A marzo 2019 alcune brusche frenate dei convogli provocano incidenti con feriti sulla linea 1, ma neanche questo avrebbe intimorito Bellini e i suoi complici: "I tempi sono cambiati, ma le modalità no - rassicurava in un'altra intercettazione - e poi da solo in auto si compiaceva contando i soldi della mazzetta appena incassata: "Sedici, diciassette, diciotto, venti. Ok bravo, bravo ragazzo!".

Perquisizioni Gdf: trovati 67mila euroLa Gdf di Milano, nel corso delle perquisizioni nell'inchiesta, ha trovato nella disponibilità di Bellini, 17mila euro in contanti a casa sua e 50mila euro nelle sedi di società a lui riferibili. Sono stati trovati anche 20mila euro nella disponibilità di un altro indagato.