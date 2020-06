Milano, tangenti per pilotare 8 appalti della metropolitana dal valore di 150 milioni di euro: 13 arresti  

Un giro di tangenti per pilotare 8 appalti dal valore di 150 milioni di euro per la fornitura dei sistemi di segnalamento della metropolitana di Milano. Ruota attorno a questa accusa l'inchiesta della Procura che ha portato a 13 arresti per corruzione e turbativa d'asta. In manette anche un dirigente dell'Atm, Paolo Bellini, responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane.