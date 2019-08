Tangenti Lombardia, scarcerato Tatarella: va ai domiciliari

Pietro Tatarella, ex consigliere regionale di Forza Italia arrestato il 7 maggio nell'ambito dell'inchiesta della Dda su un giro di tangenti e appalti pilotati in Lombardia, è stato scarcerato e ha ottenuto i domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano. Secondo i suoi legali "Tatarella non è stato corrotto": al massimo si può contestare un "traffico di influenze illecite" che non giustifica, da codice, la custodia cautelare in carcere.