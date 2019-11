Tangenti, legale di Comi: "Non richiesta la revoca dei domiciliari"

Non è stata richiesta la revoca degli arresti domiciliari per Lara Comi: è quanto ha rivelato il legale dell'ex eurodeputata, finita in manette nell'ambito dell'inchiesta "Mensa dei poveri". La Comi "è convinta di non avere commesso alcun reato e ha risposto a tutte le domande", ha sottolineato l'avvocato Giampiero Biancolella dopo l'interrogatorio davanti al gip durato circa cinque ore.