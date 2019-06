Tangenti, indagato: Comi pagò in contanti spese campagna elettorale

Lara Comi

Emergono nuovi dettagli sul caso delle tangenti in Lombardia. In "alcune riunioni dell'intero staff" si è "parlato del fatto che il budget di 200mila euro, normativamente imposto per la campagna elettorale per le europee, era troppo limitato per le esigenze" dell'eurodeputata Lara Comi (Forza Italia), indagata per finanziamento illecito. "Alcune spese venivano in parte pagate in contanti", ha messo a verbale l'ex addetto stampa della Comi.