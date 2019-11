Tangenti, l'avvocato di Lara Comi: "Non può leggere i messaggi degli hater"

In due ai domiciliari e uno in carcere Il legale ha riferito inoltre che già da giovedì è stata accolta l'istanza degli arresti domiciliari a casa dei genitori. Lara Comi è stata arrestata dalla Gdf di Milano, assieme all'a.d. dei supermercati Tigros, Paolo Orrigoni, e al dg di Afol Metropolitana, Giuseppe Zingale. La Comi e Orrigoni sono, appunto, ai domiciliari mentre Zingale è in carcere. La Comi avrebbe sfruttato il proprio ruolo pubblico per ottenere "il massimo vantaggio in termini economici".

Beppe Sala: "Meglio stare lontani da certe persone" "E' difficile giudicare, ci sono persone però che lasciano tracce, come le ha lasciate Caianiello che tutti sapevano che faceva quel tipo di lavoro e cioè apriva le porte, le chiudeva, introduceva. Allora io non voglio generalizzare, ma dico che rispetto a certe persone bisogna stare lontani", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'inchiesta. Su Lara Comi ha poi aggiunto: "L'abbiamo vista perché è una persona del territorio e apparentemente nessuno di noi penso che ne avesse un giudizio negativo, adesso bisogna capire".