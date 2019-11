Milano, la Gdf arresta per corruzione l'ex eurodeputata Lara Comi 

La Gdf di Milano e Busto Arsizio, ha arrestato l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni (entrambi ai domiciliari) e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere). In un filone dell'indagine "Mensa dei Poveri": l'ordinanza firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri per corruzione, finanziamento illecito e truffa.