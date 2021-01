Stuprata, picchiata e rapinata in casa a Milano: arrestati due ventenni

Due marocchini di 24 e 25 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver stuprato, rapinato e picchiato con numerosi pugni al volto e al corpo una loro connazionale di 34 anni nella sua abitazione a Milano . I fatti risalgono all'inizio di settembre. La donna aveva ospitato i due giovani in casa dopo che i tre avevano passato una serata assieme in un locale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip Guido Salvini.

"Abbiamo preso una, ci mancava poco per ammazzarla", aveva detto uno dei due marocchini finiti in carcere in una telefonata intercettata il 12 settembre nelle indagini della Squadra mobile, che lunedì ha eseguito i due arresti. Le intercettazioni, scrive il gip nell'ordinanza, "consentono di ipotizzare che si tratti di soggetti dediti all'attività di spaccio di stupefacente, senza fissa dimora, che girano tra campagne e boschi cambiando spesso postazione per impedire una loro localizzazione". Allo stesso modo "cambiano spesso utenza telefonica, al fine di rendere difficile, se non impossibile, il loro rintraccio".

La ricostruzione degli investigatori I due sono stati arrestati dopo complesse e accurate indagini che hanno accertato, grazie alla denuncia e al racconto della donna, che la vittima era stata picchiata fino a farle perdere i sensi. I tre,come ricostruito nell'ordinanza cautelare, avevano passato una serata assieme in un locale. La donna, "rassicurata anche dal fatto che" uno dei due conoscesse un suo familiare, aveva accettato "di ospitarli per la notte" nell'appartamento.

La fuga con il cellulare della donna "Quando sono arrivati a casa - ha spiegato la donna agli investigatori - uno mi ha chiesto di fare sesso con me e non volevo, e mi ha picchiato finché sono svenuta cadendo per terra". La donna, come accertato nelle indagini del pm Bianca Baj Macario, è stata colpita con numerosi pugni "al volto e al corpo", tanto che ha riportato diverse fratture. I due uomini, prima di andarsene dall'abitazione, le avevano anche portato via il cellulare.