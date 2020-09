Milano, 34enne aggredita alle spalle e stuprata vicino a piazza Gae Aulenti

Alcuni poliziotti di passaggio hanno vista la donna camminare su un marciapiede alle cinque e mezza di mattina. Inizialmente, la ragazza era confusa. Avrebbe detto solo: "Forse mi hanno stuprata, non mi ricordo niente”. In ospedale, i medici del Soccorso violenza sessuale della clinica Mangiagalli hanno riscontrato ecchimosi, lividi e traumi compatibili con una violenza. La donna, sotto shock, ha raccontato di aver passato la serata nei locali vicino a corso Como ma di non ricordare altro ed è tornata a casa.

E' poi tornata in un secondo momento alla Mangiagalli, raccontando, appunto, che una persona l'avrebbe aggredita alle spalle, violentandola poi in una delle scalinate che scendono dalla piazza del distretto finanziario milanese.