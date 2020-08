Spagna, arrestati turisti italiani accusati di aver drogato e stuprato due ragazze

Avrebbero approfittato di due ragazze dopo aver somministrato loro dei farmaci ansiolitici. Per questa ragione la polizia catalana ha arrestato due 23enni italiani accusati di abusi sessuali. I fatti risalgono al 16 agosto scorso. Secondo la ricostruzione delle giovani, dopo aver trascorso la serata in un locale di Barcellona, si sarebbero svegliate la mattina seguente non ricordando nulla se non di essere state completamente nude in compagnia dei due italiani. Dalle analisi effettuate in ospedale, è emerso che entrambe avessero assunto un farmaco contenente benzodiazepine.