Siena, violenze sessuali dietro corsi new age: arrestato 46enne

Organizzavano nella zona di Montepulciano, nel Senese, corsi new age per "sviluppare l´energia positiva" e vivere senza condizionamenti in armonia con se stessi, ma dietro questi incontri la polizia ha scoperto una serie di violenze sessuali consumate tra il 2016 e il 2018. Per questo motivo è finito agli arresti domiciliari un 46enne di Siena, mentre per l'allora compagna, una 50ene veneta, è stata applicata la misura dell´obbligo di dimora.

Secondo gli investigatori i due avrebbero ridotto e mantenuto in uno stato di soggezione diverse persone che erano entrate a far parte dell´associazione per superare, attraverso le teorie energetiche di ispirazione new age della coppia, problemi derivanti da esperienze negative in ambito familiare, sentimentale e, più in generale, nei rapporti relazionali che limitavano la loro autonoma capacità di autodeterminazione.

Queste teorie avevano invece lo scopo, secondo quanto emerso dalle indagini, di far credere agli adepti che per conseguire il benessere psicofisico e attrarre energia positiva, avrebbero dovuto acquistare gadget, amuleti, dischi, pietre (con un costo variabile fino a 800 euro) e frequentare corsi di formazione a pagamento e incontri di gruppo, chiamati "deltalife". Inoltre, tutti dovevano svolgere gratuitamente prestazioni lavorative all´interno dell´associazione o nell´abitazione del "guru".

E dopo essere stati allontanati dai familiari e dagli amici, umiliati e sottoposti a pratiche di sudditanza e punizioni, gli adepti sarebbero anche stati costretti a prestazioni sessuali presentate alle vittime come pratica assolutamente necessaria per raggiungere il benessere spirituale, e ad elargire consistenti somme di denaro.

Oltre alle accuse di violenza sessuale e di abusi, l'uomo è indagato anche di esercizio abusivo della professione medica, e la coppia di esercizio abusivo della professione di "psicologo psicoterapeuta".