Austria, medico 57enne accusato di abusi su 109 ragazzi

La procura di Wels, in Austria, ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico accusato di aver abusato sessualmente di 109 ragazzi. Gli inquirenti hanno inoltre chiesto il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per il 57enne, che soffrirebbe di gravi disturbi psichici. Tra le vittime, 40 avevano meno di 14 anni al momento delle violenze, portate avanti dal medico per tutto il periodo della sua attività e cioè dal 2000 fino a gennaio.