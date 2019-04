Strage di Erba, l’investigatore privato di Marzouk: "Analizzeremo reperti mai considerati"

Azouz Marzouk non crede alla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. È per questo che l’uomo, che nella strage di Erba ha perso moglie e figlio, ha assunto un team di investigatori privati per scoprire chi sia il vero assassino. Il gruppo, guidato da Davide Cannella, si concentrerà sui reperti mai analizzati, come lo stesso inestigatore racconta a “Pomeriggio Cinque”. “Le indagini sono complicate perché i tempi sono molto dilatati. Noi, in particolare - spiega Cannella - prenderemo in esame reperti mai considerati, soprattutto un cellulare e un terzo DNA, anche quello mai portato come prova durante il processo”.