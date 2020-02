Speculazioni su mascherine e gel disinfettanti: la procura di Milano apre un'inchiesta

Coronavirus, lo sciacallaggio sui portali ecommerce Dal Web 1 di 10 Dal Web 10 di 10 Dal Web 10 di 10 Dal Web 10 di 10 Dal Web 10 di 10 Dal Web 10 di 10 Dal Web 10 di 10 Dal Web 10 di 10 Dal Web 10 di 10 Dal Web 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di "manovre speculative" su generi di prima necessita' in relazione alle vendite a prezzi folli, in particolare sulle piattaforme online, di gel disinfettanti e mascherine in questi giorni di emergenza Coronavirus. Il fascicolo al momento è a carico di ignoti.