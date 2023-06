Sparatoria in un locale nel Bergamasco, un ferito grave

Alcune persone presenti lo hanno caricato su un'auto per trasportarlo in ospedale: all'altezza di Seriate hanno fermato un'ambulanza il cui personale si è fatto carico del ferito e lo ha trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

L'aggressione durante una festa E' probabile che chi ha sparato volesse colpire proprio l'uomo rimasto ferito e ora ricoverato. Il 35enne colpito stava partecipando a una festa tra indiani, organizzata nel locale per festeggiare uno di loro, diventato da poco padre.