Sparatoria a Milano, le immagini del 25enne cinese armato dopo l'aggressione

"Girava con la pistola in mano come se fosse un normale telefono", dice un testimone. Dopo l'aggressione al vigilante, avvenuta con un bastone, il 25enne si è allontanato a passo svelto ma circa un'ora più tardi è stato fermato da una pattuglia. Nella sparatoria che ne è seguita, l'uomo ha esploso tre colpi in direzione del mezzo blindato: gli agenti hanno risposto al fuoco e l'aggressore è rimasto gravemente ferito. "La polizia ha aperto il fuoco dopo, il primo a sparare è stato lui", spiega il testimone che ha assistito alla scena avvenuta in pieno giorno.