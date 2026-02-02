Sparatoria a Milano, le immagini del 25enne cinese armato dopo l'aggressione
In esclusiva a "Fuori dal coro". Un testimone: "Girava con la pistola in mano come se fosse un telefono"
© Da video
Aveva problemi psicologici il 25enne che nel pomeriggio di ieri, 1° febbraio, ha rubato una pistola a un vigilantes in zona Rogoredo a Milano e ingaggiato una sparatoria con la Polizia. Nelle immagini trasmesse in esclusiva a "Fuori dal coro" si vede l'uomo, un cittadino cinese, camminare armato sul marciapiede nei pressi di piazza Mistral.
"Girava con la pistola in mano come se fosse un normale telefono", dice un testimone. Dopo l'aggressione al vigilante, avvenuta con un bastone, il 25enne si è allontanato a passo svelto ma circa un'ora più tardi è stato fermato da una pattuglia. Nella sparatoria che ne è seguita, l'uomo ha esploso tre colpi in direzione del mezzo blindato: gli agenti hanno risposto al fuoco e l'aggressore è rimasto gravemente ferito. "La polizia ha aperto il fuoco dopo, il primo a sparare è stato lui", spiega il testimone che ha assistito alla scena avvenuta in pieno giorno.
Nei giorni scorsi la famiglia dell'uomo, ricoverato in gravi condizioni, aveva lanciato dalla Cina un appello sui social per la sua scomparsa. "Per favore, aiutateci a riportarlo a casa", ha detto la moglie di Liu Bowen, Lius Wenhan. "È salito su un taxi nella zona di via Donatello martedì scorso. Non aveva il cellulare né i contanti e da allora non abbiamo sue notizie. Attualmente soffre di gravi problemi psicologici", si legge nel post condiviso dai parenti.