Sondrio, bimbo di 5 anni solo in casa con 10 cani: affidato ai servizi sociali

Una situazione così tragica che non poteva non essere conosciuta. Eppure è stata appena scoperta. Un bambino di 5 anni di Livigno (Sondrio) veniva lasciato tutto il giorno solo in casa dai genitori che andavano a lavorare. Con il piccolo, che non era iscritto all'asilo, rimanevano 10 cani di grossa taglia, pastori bernesi, i cui escrementi erano dappertutto, persino nella sua cameretta. Sono intervenuti i servizi sociali e i genitori, una coppia di 40enni italiani, rischiano la patria potestà.