Smog, Pm10 scende: da martedì stop dei divieti a Milano e a Torino | A Roma emergenza rientrata

Da martedì 21 gennaio sono revocati i divieti e le limitazioni anti-smog di primo e di secondo livello nei comuni con più di 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano , Cremona, Pavia, Lodi e Mantova. Lo ha comunicato la Regione Lombardia dopo che per due giorni consecutivi i valori medi di Pm10 sono stati al di sotto del limite previsto.

Stop dei divieti anche a Torino Pioggia e vento nei giorni scorsi hanno ripulito l'aria dallo smog e la presenza di polveri sottili nell'aria di Torino, che è tornata sotto i livelli di attenzione. Così anche l'amministrazione comunale sabauda ha revocato lo stop di euro4 ed euro5 diesel e euro1 a benzina che possono quindi tornare a circolare in città e negli undici comuni della cintura, da martedì.



Resteranno in vigore solo le misure permanenti: tutte le automobili, i veicoli per il trasporto merci e i ciclomotori euro0 non possono circolare nelle 24 ore 7 giorni su 7 - per i motori diesel fino a euro1 compreso - mentre le auto e i veicoli per il trasporto merci diesel euro2 ed euro3 non possono circolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19.



Emergenza smog rientrata a Roma Emergenza smog rientrata a Roma, dopo due settimane di sforamenti dei limiti di Pm10 nell'aria, grazie al divieto alla circolazione dei diesel nella Capitale per quattro giorni consecutivi, alla pioggia di sabato e allo stop totale alla circolazione di domenica, la prima delle 4 "domeniche ecologiche" del 2020. I valori delle polveri sottili è tornato nella norma.