Bufera su prof negazionista, ministro Valditara: "Negare la Shoah è incompatibile con ruolo pubblico"

"Questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri", aveva urlato dalla platea il docente dell'istituto superiore "Curie-Sraffa" durante lo spettacolo teatrale "Herr Doktor" incentrato sulla figura di Joseph Goebbels, ministro della propaganda del Terzo Reich. In quel momento l'attrice stava elencando dal palco il numero dei morti della Shoah, quando il docente si è alzato e ha pronunciato le frasi negazioniste.

Il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Milano Yuri Coppi, ora pretende una relazione dalla scuola su quanto avvenuto: "Non faremo finta di niente", ha annunciato. "È inaccettabile che mentre una scuola promuove un'attività didattica per riflettere sul tema della Shoah, un docente neghi apertamente delle verità storiche. Nelle scuole si lavora affinché i bambini e i ragazzi imparino l'importanza del fare Memoria di uno dei periodi più bui della storia dell'umanità", ha commentato Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd che ha, quindi, depositato un'interrogazione al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, sottoscritta da tutto il gruppo dem.

I colleghi hanno preso anche le distanze dalle modalità di intervento che hanno ritenuto "irrispettose nei confronti degli attori e del personale". A questo sono poi arrivate anche le scuse della dirigente scolastica, Raffaella d'Amore, che ha spiegato come l'episodio non rappresenti in alcun modo l'istituto. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, si era chiesto "cosa abbia intenzione di fare il ministro Valditara nei confronti del docente negazionista della Shoah che con le proprie urla ha interrotto una rappresentazione teatrale nel Giorno della Memoria. È evidente che un tale personaggio non può certo insegnare nelle scuole del nostro Paese".