Senago (Milano), operaio 71enne muore cadendo dal tetto di un capannone

E' morto l'operaio 71enne precipitato giovedì dal tetto di un capannone a Senago (Milano).

L'uomo era in pensione e lavorava regolarmente per una ditta esterna che stava svolgendo sul tetto lavori di manutenzione: è precipitato da 14 metri ed è finito in una buca profonda due. L'incidente è avvenuto all'interno della ditta Cifa che produce macchinari industriali. Soccorso dal 118, era stato trasferito all'ospedale Niguarda dove è morto. Aperta d'ufficio l'indagine per omicidio colposo contro ignoti.