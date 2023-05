Scomparsa a Senago, una vicina di Giulia Tramontano: "Ho visto il compagno piangere disperato"

"L'ho visto ieri, piangeva era disperato", a "Pomeriggio Cinque" una vicina di Giulia Tramontano descrive così Alessandro, il compagno della 29enne incinta scomparsa a Senago (Milano). "Mi ha detto che domenica mattina era andato a lavorare presto. Quando è tornato a casa non l'ha più ritrovata e ha fatto la denuncia", continua la donna intervistata a Canale 5. La 29enne al settimo mese di gravidanza aveva da poco scoperto il tradimento del fidanzato e che l'amante del compagno aspettava un bambino, ma che aveva interrotto la gravidanza.

La testimonianza a Canale 5 - Intervistata a "Pomeriggio Cinque" una vicina di Giulia e Alessandro fa sapere di aver visto il barman 30enne dopo la denuncia della scomparsa della compagna. "L'ho visto ieri, piangeva era disperato. Mi ha detto che domenica mattina era andato a lavorare presto. Quando è tornato a casa non l'ha più ritrovata e ha fatto la denuncia. Poi è scoppiato in lacrime e non ho fatto il più domande", racconta la donna che aggiunge: "Mi sembrava sincero".

Le indagini - La famiglia di Giulia pensa che la 29enne sia fuggita per l'estrema amarezza dopo aver scoperto del tradimento del compagno. Col passare del tempo si stanno valutando tutte le ipotesi, anche quella di istigazione al suicidio. A seguito delle indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Rho e coordinate dalla Procura milanese, è stato ricostruito che la sparizione della giovane potrebbe essere avvenuta nella tarda serata di sabato. Una sparizione nella quale potrebbero essere coinvolte anche più persone.

Una telecamera davanti all'abitazione della coppia ha ripreso la 29enne poco prima delle 20. Questa è l'ultima immagine della donna. La stessa sera Giulia avrebbe scritto a un'amica alla quale diceva di essere turbata e che sarebbe andata a dormire. Ma non c'è nessuna certezza che il messaggio sia stato scritto e inviato da Tramontano. Il telefono, poi, è stato disattivato, in modalità "offline".