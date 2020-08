Scomparsa a Crema, i Ris nella casa dell'ex fidanzata dell'uomo accusato del delitto

Donna scomparsa nel Cremasco, continuano le ricerche Tgcom24 1 di 9 Tgcom24 2 di 9 Tgcom24 3 di 9 Tgcom24 4 di 9 Tgcom24 5 di 9 Tgcom24 6 di 9 Tgcom24 7 di 9 Tgcom24 8 di 9 Tgcom24 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

I carabinieri del Ris hanno iniziato i rilievi scientifici nell'appartamento della ex fidanzata di Alessandro Pasini, il 45enne accusato di omicidio e distruzione di cadavere per la scomparsa della 39enne Sabrina Beccalli. La donna, che al momento è in vacanza in Sicilia, era stata già interrogata mercoledì sera dai carabinieri. Gli specialisti del Ris in precedenza avevano passato al setaccio anche l'abitazione di Pasini.