Donna scomparsa nel Cremasco, arrestato l'amico | La sorella: "Ci dica dov’è Sabrina"

Indizi pesanti - L'uomo è stato ripreso dalle telecamere a bordo della macchina di Sabrina nella notte tra il 14 e il 15 agosto, gli sono stati trovati in casa un paio di jeans e una maglietta grigia, gli stessi indumenti che indossava quella sera. E gli inquirenti non hanno dubbi che sia stato lui ad appiccare il fuoco all'automobile di Sabrina, ritrovata nelle campagne di Vergonzana, frazione della periferia di Crema. Il cane ritrovato carbonizzato dentro l’abitacolo potrebbe essere del 45enne. Le sorelle della donna scomparsa, Teresa e Simona, e il fratello Gregorio hanno detto agli inquirenti di non conoscere l'uomo, che viveva nella stessa strada, via Enrico Martini, dove viveva Sabrina.

L'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti per spaccio di droga, rapina e resistenza ed era considerato vicino agli ambienti dello spaccio della zona. Si indaga su una lite fra due pregiudicati per amore di Sabrina, avvenuta non più di un mese fa. Alessandro Pasini è nel carcere Cà del Ferro a Cremona. Per il momento ha scelto di non collaborare con gli inquirenti: non ha risposto alle domande e ha negato anche il codice Pin del proprio cellulare.

La ricostruzione - La donna non era uscita di casa l’ultima volta la mattina di Ferragosto, ma venerdì sera. Dopo aver portato il figlio di 15 anni da amici a Milano e dopo un messaggio di buonanotte al figlio all’una, è calato il silenzio. Sabrina avrebbe incontrato il sospettato poco prima di scomparire e l’auto è stata spostata a notte fonda.

L'appello della famiglia - "Quell'uomo ci dica dov'è Sabrina. Lo perdono - ha detto in lacrime Simona Beccalli, sorella di Sabrina -, sono pronta anche a perdonarlo. Ma dica subito dov'è Sabrina. Ci faccia trovare il corpo di mia sorella. Non posso non sapere dove si trova adesso. Non so chi sia quell'uomo e non mi importa. Voglio solo che ci dica dove trovare Sabrina".