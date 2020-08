Donna scomparsa nel Cremasco: trovata bruciata la sua auto

Continuano nel Cremasco le ricerche della donna di 39 anni scomparsa nella zona da oltre 48 ore. Intanto la sua auto, una Fiat Panda, è stata trovata bruciata, non si sa ancora se per un guasto o perché data alle fiamme. Nelle ricerche sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. La donna, separata, ha lasciato da amici il figlio 15enne prima di far perdere le sue tracce.