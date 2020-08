Scomparsa una ragazzina nel Modenese, ricerche dei carabinieri

I carabinieri di Carpi (Modena) hanno dato il via alle ricerche di una ragazza minorenne di origini marocchine residente a Soliera insieme alla famiglia. La giovane, Fadila, si è allontanata da casa sabato mattina e non è più tornata. I militari hanno diffuso la foto ma non è chiaro come sia vestita. La ragazzina non ha cellulare, non ha soldi né documenti. I carabinieri invitano chiunque abbia informazioni a contattare il 112.