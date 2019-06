Schianto auto-Tir sull'A21: i genitori muoiono sul colpo, salvo il bimbo di 6 mesi

Un uomo e una donna sono morti nella notte in uno schianto contro un Tir sull'autostrada A21 tra Casteggio e Voghera, nel Pavese, mentre il figlio di sei mesi che era in auto con loro si è salvato. Il piccolo è stato trovato dai soccorritori legato al seggiolino, ed è stato trasportato all'Ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso: non ha subito gravi conseguenze.