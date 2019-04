Savona, fermato bus con una scolaresca in gita: lʼautista leggermente positivo allʼalcoltest

Il tasso alcolemico del conducente è risultato di 0,34 grammi per litro, livello consentito a un normale guidatore (la soglia è 0,5), ma in un autista professionale dovrebbe essere pari a zero. L'uomo è stato sanzionato ed ora sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia stradale.



Il controllo è avvenuto nell'ambito dei protocolli stipulati fra il ministero dell'Istruzione e il ministero dell'Interno, che prevedono da parte degli istituti scolastici una segnalazione alla polizia stradale delle gite scolastiche organizzate con autobus a noleggio.