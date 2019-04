Roma, un Tir finisce contro un pullman di bambini in gita: sei feriti in A1

Un pullman con a bordo dei bambini in gita è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada A1 , in direzione sud, all'altezza del comune di Zagarolo (Roma). Un Tir è finito contro il bus e al momento risultano 6 feriti, 5 bambini e un adulto, che non sarebbero in gravi condizioni. Sono inyrtbrnuyi vigili del fuoco, personale medico del 118 e polizia stradale. Sul bus viaggiavano bambini francesi diretti a Napoli.

L'incidente è avvenuto in corrispondenza del chilometro 671: oltre al pullman, sono state coinvolte un'automobile e un autoarticolato. I bambini a bordo hanno tra i 10 e gli 11 anni. Dopo i rilievi e i soccorsi, il tratto autostradale è stato riaperto al traffico.



Cinque bambini e un adulto sono rimasti feriti nello scontro e trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso con contusioni e qualche frattura. Quattro bambini sono stati trasportati al Bambino Gesù, un quinto al policlinico Gemelli. L'adulto è al policlinico Umberto I. Secondo i primi accertamenti sembra che il mezzo pesante coinvolto abbia tamponato, facendolo ribaltare, il pullman su cui viaggiavano gli studenti.



Autostrada riaperta - Il tratto coinvolto, che si trova tra il bivio con l'A24 e quello con la Diramazione di Roma Sud in direzione Napoli, è stato riaperto. Autostrade fa sapere che "attualmente sul luogo dell'incidente si transita sulla corsia di sorpasso e si registrano 4 km di coda, in progressivo miglioramento. Per gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Napoli si consiglia di immettersi in A24 verso Roma, quindi percorrere il GRA verso Napoli ed immettersi in Diramazione Roma Sud per raggiungere l'A1 e proseguire verso Napoli".