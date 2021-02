Sbeffeggia CC su Tik Tok: arrestato "Mirko Oro", ex imprenditore latitante in Svizzera

Da video

Latitante in Svizzera, sbeffeggiava i carabinieri postando su Tik Tok video di insulti: Mirko Rosa, conosciuto come "Mirko Oro", 46enne imprenditore ex proprietario di negozi compro oro, è stato arrestato in territorio elvetico proprio dai militari grazie a un mandato d'arresto europeo ottenuto dalla procura di Busto Arsizio, nel Varesotto. L'ex imprenditore deve scontare 6 anni come cumulo di pena per diverse condanne.