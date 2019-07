Milano, "MirkOro" sotto sfratto: si barrica in casa e spacca tutto

Mirko Rosa, più conosciuto come MirkOro, ex re dei negozi "Compro Oro" arrestato e condannato in via definitiva per evasione fiscale, si è barricato nella sua abitazione di Rescaldina (Milano) dopo l'arrivo dell'ufficiale giudiziario che dovrebbe eseguire lo sfratto. Quando le forze dell'ordine hanno bussato alla sua porta, Rosa non ha aperto e ha iniziato a spaccare il mobilio interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.