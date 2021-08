Rogo grattacielo a Milano, la rabbia dei condomini: "Abbandonati dalle istituzioni" | Le foto dell'incendio

La Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Anche per i pm ci sarebbero state criticità nel sistema antincendio dell'edificio.

"Non ha minimamente funzionato il sistema antincendio, non ho sentito un allarme, non ho sentito nulla. Per fortuna avevo le finestre aperte e mi sono accorto dell'incendio dall'odore. Se avessi avuto il condizionatore acceso, sarei ancora lì". A dirlo è stato Stefano Plebani, uno dei condomini della Torre dei Moro che abitava al 13esimo piano. "Non ho sentito un allarme, non ho sentito nulla - ha ribadito Plebani - acqua non ne ho vista e rumori sulle scale non ne ho sentiti". Abitava da due anni nel palazzo "che apparentemente sembrava molto sicuro, con telecamere all'ingresso e codice in ascensore, ma evidentemente non era così"..