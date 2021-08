Il custode ha spiegato che quando è entrato ha provato ad accendere la luce ma era stata staccata, verosimilmente dal contatore principale e dal proprietario (nell'abitazione viveva una persona soltanto, che non è rientrata a Milano dopo il rogo) prima di partire per le vacanze. Un elemento questo che fa sorgere qualche dubbio sul fatto che possa essersi verificato un cortocircuito o un malfunzionamento di un impianto attaccato alla corrente elettrica, anche se resta possibile che il proprietario abbia staccato la luce dal contatore, escludendo alcuni elettrodomestici, come il frigorifero, dal blocco. E restano, comunque, in piedi anche le ipotesi di autocombustione di batterie o altro.

Ad ogni modo, nell'inchiesta, coordinata ora anche dal pm Marina Petruzzella del dipartimento guidato dall'aggiunto Siciliano, si vuole verificare proprio se davvero le prime fiamme e il fumo, che si vedono uscire in un video amatoriale dal balcone di quell'appartamento, si siano originate in quell'abitazione. Tanto che oggi gli investigatori del vigili del fuoco sono entrati nuovamente nell'appartamento. In Procura, intanto, è arrivata anche la prima relazione della polizia che è subito intervenuta quel pomeriggio.

Intanto, il procuratore Tiziana Siciliano, a capo del dipartimento che si occupa di reati ambientali e lavoro, ha un fascicolo per disastro colposo, al momento senza indagati. Siciliano ha ricevuto i piani di manutenzione del palazzo e presto li analizzerà. Non sono ancora stati consegnati in Procura, invece, i documenti relativi alla progettazione dell'edificio, ultimato nel 2011 dalla Moro Costruzioni.