Rissa in strada nel Milanese: morto un 22enne, grave un altro giovane

ansa

Un 22enne è morto dopo essere rimasto ferito al torace da un'arma da taglio durante una rissa tra due gruppi di giovani scoppiata in strada a Pessano con Bornago, nel Milanese. L'allarme è scattato mercoledì dopo le 23. Un 16enne, ferito alla testa, è stato invece trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Melzo, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri hanno recuperato spranghe, cubetti di porfido, bottiglie e coltelli.