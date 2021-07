Taranto, festa tra universitari in un pub finisce in sparatoria: 10 feriti

ansa

Poteva essere una strage ma fortunatamente nessuno dei 10 ragazzi rimasti feriti in una sparatoria avvenuta in un pub a Taranto risulta in gravi condizioni. E' accaduto nel discopub Yachting club di San Vito dove durante una maxi festa con 300 universitari due gruppi hanno iniziato a litigare. Un ragazzo avrebbe poi tirato fuori una pistola e ferito quattro ragazze e sei ragazzi. L'aggressore è stato poi fermato.