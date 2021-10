Quindicenne uccisa da un colpo di fucile, a sparare è stato fratello

Non è stato il padre ma il fratello 13enne a esplodere il colpo di fucile che sabato sera a San Felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. La circostanza è emersa nel corso dell'interrogatorio dell'uomo: padre e figlio stavano mostrando il fucile alla ragazzina quando il 13enne ha premuto il grilletto colpendo la sorella in pieno petto. La 15enne è morta sul colpo.

Inizialmente sembrava che fosse stato il padre, un 57enne che in passato ha ricoperto la carica di assessore nella cittadina affacciata sul lago di Garda, a premere accidentalmente il grilletto. Durante l'interrogatorio dell'uomo da parte del pubblico ministero di Brescia Carlo Milanesi è invece emersa la nuova ricostruzione dei fatti.

Il ragazzino, avendo meno di 14 anni, non è imputabile; il padre invece è indagato per omessa custodia delle armi e per aver messo nelle mani del figlio il fucile da caccia, regolarmente detenuto assieme a un'altra decina di fucili.