Brescia, parte un colpo di fucile: padre uccide la figlia 15enne

ansa

Un uomo, Roberto Balzaretti, ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. E' accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Il padre della vittima, 57enne con un passato da assessore in paese, aveva in mano l'arma e la stava mostrando ai parenti quando è partito un colpo che ha raggiunto la figlia. Quest'ultima è morta sul colpo.